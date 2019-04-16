Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine doğru: 'Bu işi düzgün yapanlar ile yapmayanların ayrılması gerekiyor'

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 24-27 Nisan tarihlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından ikincisi düzenlenecek Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nin (GETAT) Bilim Kurulu Üyesi olan Uğraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin ilkinin geçen yıl nisan ayı sonunda düzenlendiğini anımsattı.

Bu yıl kongrenin ana temasının kronik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak belirlendiğini anlatan Uğraş, "Bu kongrede, ben ve benim gibi birçok hocamız bilim kurulunda yer alıyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, aslına bakacak olursanız iyice tanınmaya başlandı. Bu uygulamaların kökeni asırlar öncesine dayanıyor. Sağlık Bakanlığımız 2014 yılında bu konuda çok güzel bir atılım yaptı. Bakanlık bu konuda yönetmelik çıkardı ve bu çok doğru bir noktaya oturdu. Bu yönetmelik, tıp doktorlarının dışında bu işi yapanların cezandırılacağı yönünde bir yönetmelik. Bu yönetmelikle Sağlık Bakanlığı bu tedavi yöntemlerini kabul etmiş oldu." diye konuştu.

Düzce Üniversitesi olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın bilimsel altyapısının oluşması anlamında iktisatlaşma konusunda yoğun faaliyetler yürüttüklerini belirten Uğraş, şöyle devam etti:

"Bu işi düzgün yapanlar ile yapmayanların ayrılması gerekiyor. Bu noktada bu kongre çok önemli. Bu işin uzmanlarına doğru anlatılması konusunda kongre önem taşıyor. 24-27 Nisan'da düzenlenecek Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde alanında uzman, ülkemiz ve dünyaca tanınmış insanlar, kronik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın ne şekilde yapıldığı ve yapılacağını çalışmaları ile birlikte anlatacaklar. Ayrıca sözel bildiriler gerçekleşecek. Bu alana ilgi duyanlar için çeşitli atölye çalışmaları gerçekleşecek. Bu atölyeler İstanbul'un çeşitli tarihi ve kültürel yerlerinde gerçekleşecek. Bu kongrenin bilimsel tarafı yanında Türkiye'nin tanıtımı açısından da önem arz ediyor."

Uğraş, geçen yıl ilki düzenlenen GETAT'a Türkiye ve dünyadan 4 binin üzerinde araştırmacının katıldığını aktararak, bu yıl da bilim dünyasından yoğun katılım olmasının beklendiğini bildirdi.

Kongrede çeşitli çalıştaylar yapılacağını kaydeden Uğraş, "Biz de Düzce Üniversitesi olarak 'Geleneksek Tıpta Kalite ve Stardardizasyon' çalışmaları üzerine yoğun faaliyetler yapıyoruz. Bu anlamda bir çalıştay düzenlenecek. Klasik bir kongrenin dışında gerçekten, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın yaygınlaştırılması amacıyla hem uluslararası alanda çalışma yapan araştırmacıların hem de kendi çapında araştırma yapan araştırmacıların çalışmaları değerlendirilecek." şeklinde konuştu.