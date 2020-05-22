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Hastanede bikini giyen 23 yaşındaki hemşireye, vali ve doktorlardan destek
Rusya'da bikini giyerek hastaları tedavi ettiği için eleştirilen hemşireye, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın bir isim olan siyasetçi Dyumin'den destek geldi.
Hastanede bikini giyen 23 yaşındaki hemşireye, vali ve doktorlardan destek
22 Mayıs 2020 18:03 - DHA
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Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen Rusya, bikinisiyle Covid-19 hastalarına müdahale eden genç hemşireyi konuşuyor… Havanın sıcak olması dolayısıyla bikinisinin üzerine sadece şeffaf bir önlük giyen 23 yaşındaki hemşirenin isminin Nadya olduğu ortaya çıktı.

Hem kendi sağlığını hem de hastaların sağlığını riske atan Nadya’ya ise hem sosyal medyada hem de doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından çok sayıda destek mesajı geliyor.

“MALZEME EKSİKLİĞİ VAR”
Çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı, hastanelerin özellikle Covid-19 hastalarına bakılan koğuş ve bölümlerinde malzeme eksikliği yaşandığını söyleyerek genç hemşireye destek verdi.

Öte yandan hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının fotoğraflarının çekilmesinin de etik olmadığını açıklayan çok sayıda sağlık çalışanı, “Biz sizi iyileştirmeye çalışıyoruz, bizim fotoğrafımızı çekmemelisiniz” diyerek yeni bir kampanya başlattı.

Ülkenin batısındaki Tula kentinde bulunan Bölge Hastanesi’nde görevli olan hemşire Nadya, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığını söyleyerek özür dilemişti.

Tepki toplayan hemşireye, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın bir isim olan siyasetçi Dyumin'den destek geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olan ve Tula Oblast Valisi olarak görev yapan Alexey Dyumin'den destek geldi. Hemşireye ulaşarak destek olan Dyumin aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarına performansları için teşekkür etti.

Bikinili hemşire ceza yedi!

Hastane müdürü doktor Anna Savishcheva ise yerel bir kanala yaptığı açıklamada söz konusu hemşirenin iyi bir çalışan olduğunu ve görevine devam ettiğini belirtti.

Hemşire ile aynı bölümde çalışan başka bir doktor da, "Hemşireyi tamamen destekliyorum, bu kostümlerle uzun süre çalışmak zor. Herhangi bir cezayı hak etmedi" diye konuştu.

Doktorlar Birliği Başkanı Doktor Anastasia Vasilyeva, "Kostümlerin standartları karşılamayan kalitede olması, hemşire için değil, yönetim için bir sorundur. Onun bikinisine değil, ekipmanın gerekli standartları karşılamadığına dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

bikinili hemsire

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