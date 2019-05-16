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Hekime saldıran güvenlik görevlisi açığa alındı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan hekimi darbeden güvenlik görevlisinin açığa alındığını bildirdi
Hekime saldıran güvenlik görevlisi açığa alındı
16 Mayıs 2019 -
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Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada 13 Mayıs tarihinde saldırıya uğrayan diş hekimine saldıran güvenlik görevlisinin olayın hemen ardından gözaltına alındığını belirtti.

Yapılan açıklamada Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili hemen idari inceleme başlatıldığı ve güvenlik görevlisinin de açığa alındığı bildirildi.

Güvenlik görevlisi diş hekimini darbetti: ‘Sağlık Bakanlığını acilen göreve davet ediyoruz’ 

 

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mardin il saglik dis hekimi

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