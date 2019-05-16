Hekime saldıran güvenlik görevlisi açığa alındı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada 13 Mayıs tarihinde saldırıya uğrayan diş hekimine saldıran güvenlik görevlisinin olayın hemen ardından gözaltına alındığını belirtti.

Yapılan açıklamada Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili hemen idari inceleme başlatıldığı ve güvenlik görevlisinin de açığa alındığı bildirildi.