SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’daki boğaz köprüleri kolon kanseri farkındalığı için mavi renge büründü
15 Mart Cuma akşamı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kolon kanserinin simge rengi olan mavi ışıklarla aydınlatıldı.
İstanbul’daki boğaz köprüleri kolon kanseri farkındalığı için mavi renge büründü
16 Mart 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türk Gastroenteroloji Derneği’nin çabaları ile, “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” paralelinde kolon kanserine dikkat çekmek ve hastalık ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla; 15 Mart Cuma akşamı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kolon kanserinin simge rengi olan mavi ışıklarla aydınlatıldı.

“ERKEN EVREDE TEŞHİSİ ÖNEMLİ”

1-31 Mart Kolon Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle açıklama yapan Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, kolon kanserinin erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirtti. 

Bor, “50 yaş ve üstü herkesin her yıl gaitada gizli kan baktırıp, ayrıca 10 yıl arayla kolonoskopi yaptırması gerekmektedir. Kolon kanseri kadınlarda 3., erkeklerde 2. en sık kanserden ölüm nedenidir. Her 100 kişiden 5'inin kolon kanseri riski taşımaktadır. Kolon kanserinin yüzde 90'ı polip zeminde gelişmektedir. Kolonoskopi sırasında polip saptanırsa aynı işlem sırasında endoskop yardımıyla çıkarılarak kanser riski ortadan kaldırılabilir. Kanser ve polip saptanmasında sigara ve yoğun alkol tüketimi önemli bir risk faktörüdür.” dedi

“KORUNULABİLİR NADİR KANSERLERDEN BİRİ”

Bor, diğer adıyla kolon olarak bilinen kalın bağırsakta görülen bu kanser türünün insanda korunulabilir, çok az sayıdaki kanserden birisi olduğunun altını çizdi. Bor, rutin kolonoskopik tarama programları ile erken tanınarak kolon kanserinin engellenebildiğini belirterek, “Bu nedenle, herhangi bir risk faktörü olmayan 50 yaş üzerinde her bireye bir gastroenteroloji uzmanı tarafından kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Birinci derece akrabalarında kolon kanseri olan bireylerde daha erken ve daha sık aralıklarla kolonoskopik tarama önerilmektedir.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

turk gastroenteroloji dernegi kolon kanseri farkindalik ayi prof dr serhat bor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
turk gastroenteroloji dernegi kolon kanseri farkindalik ayi prof. dr. serhat borsosyal tıp ceyhun atuf kansuobezite cerrahisi trabzon kanuni egitim ve arastirma hastanesi op. dr. ismet hanbiyoçeşitlilik Zümrüt Begüm Ögel
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
05/04-07/04TOD Nisan KursuGÖZ...ANKA
12/04-13/04Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019RADYOLOJİANKA
12/04-14/04Hedef Kanser 2019TIBBİ...KIBR
10/04-14/04Türk Toraks Derneği 22. Yıllık KongresiGÖĞÜS...ANTA
19/04-21/0417. Karadeniz Oftalmoloji Derneği KongresiGÖZ...İSTA
19/04-23/0414. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2019 Uluslararası Ortak ToplantısıRADYOLOJİİSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.