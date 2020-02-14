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Kovid-19'a karşı koruyucu gözlük üretiyorlar
Çinli uzmanlar, koronavirüsü üzerinde çalışan tıbbi görevliler için 3 boyutlu yazıcıda koruyucu gözlük üretmeye başladı
Kovid-19'a karşı koruyucu gözlük üretiyorlar
14 Şubat 2020 - İHA
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PEKİN - Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan ve dünya genelinde paniğe neden olan koronavirüsü salgınına karşı çalışmalar devam ediyor. Son olarak Çin’in Hunan eyaletinde uzmanlar, korona virüsünden korunmak için sağlık ekiplerinin kullanacağı koruyucu gözlükleri 3 boyutlu yazıcıda üretmeye başladı.

Üretim süreci ile ilgili bilgi veren Hunan Vanguard şirketi Üretim Direktörü Liu Meng, “Üretim için onay aldığımızda çok heyecanlandık. Tüm çalışanlarımız hızlı üretim için gönüllü olarak gece gündüz çalıştı. Şimdi günde 200 set üretebiliyoruz. Bu üretim şu an için çok fazla olmasa da problemleri çözmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan üretilen ilk 500 gözlüğün Çangsa ve Huaihua şehirlerine gönderildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus gozluk

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