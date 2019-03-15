Modern Teknoloji Okulu Direktörlüğünde Türk isim: Doç. Dr. Emre Huri

Özellikle son yıllarda üroloji alanında artan teknolojik uygulamaların okul kapsamında yapılacak çalışmalar ve projelerle fonksiyonel üroloji alanına daha fazla adapte edileceğini vurgulayan Dr. Huri, uluslararası alanda önemli projelere imza atmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca günümüzde popüler olan 3D medikal baskı teknolojileri, organ modellemeleri, 3D sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik, 3D görüntü yardımlı cerrahilerin ve cerrahi planlamasının da çalışma alanlarında olduğunu ifade etti.

Modern Teknoloji Okulu olarak 3D medikal baskı ve taze dondurulmuş kadavra modellerinde cerrahi eğitim kursu ilk olarak geçtiğimiz yıl İzmir’de başarıyla gerçekleştirilmiş, bu yılda ikincisi 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde İzmir’de Ege Üniversitesi’nde uluslararası katılımcılarla yapılması planlandı. Bu kurs ICS’nin uluslararası alanda yaptığı önemli kurslardan biri olarak yerini aldı.

Dr.Huri, şu anda bu okul kapsamında yeni bir Avrupa Birliği projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Şu ana kadar üroloji ve anatomi ile ilgili teknolojik projeler kapsamında iki ayrı buluş patentine sahip olan Dr. Huri, gelecekte bu kapsamda akademik makalelerin değeri kadar yeni proje, tamamlanan proje ve patent sayılarının da sağlık alanında öncelik alacağı konusunda bu gibi uluslararası organizasyonların çok değerli olduğunu ifade etti.

Türkiye Klinikleri TV kapsamında yapılan DRX projesinde “Sağlıkta Sanal Dünya” başlığı ile konuşmacı olarak yer alan Dr. Huri, Türkiye adına kurulacak yeni hastaneler ve sağlık komplekslerin de mutlaka bir proje ofisinin yer alması gerektiği, proje bazlı çalışmaların olması ve AR-Ge ürünlerinin kullanılabileceği hastane alt yapılarının oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda kurulan şehir hastanelerinin çok büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Uluslararası alanda kurulan Modern Teknoloji Okulu gibi proje bazlı birimlerin Türkiye’de de önemli kuruluşlar için ürün üreten bir merkez olabileceği konusunda paylaşımlarda bulundu.