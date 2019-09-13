Mucize Doktor 1. bölümüyle reytinglerde birinci oldu

Dün akşam televizyon ekranlarında en çok izlenen programlar reyting listesinin açıklanmasıyla belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Mucize Doktor dizisi ilk bölümüyle listenin en tepesinde yer aldı, tekrarı ise ikinci oldu.

Günün diğer dizilerinden Benim Tatlı Yalanım beşinci olurken, yeni dizilerden olan Şampiyon ise yedinci oldu.

