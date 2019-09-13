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Mucize Doktor 1. bölümüyle reytinglerde birinci oldu
Yeni sezon dizileri bir bir başlarken dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Mucize Doktor adlı dizi reyting listesine damgasını vurdu. Total reyting raporunda ilk bölümü birinci olan dizinin tekrarı ikinci oldu. Fox Ana Haber ise reyting listesinin üçüncü sırasında yer aldı. TRT 1'in yeni dizisi Şampiyon ilk bölümüyle yedinci olurken, Benim Tatlı Yalanım adlı dizi ise beşinci oldu
Mucize Doktor 1. bölümüyle reytinglerde birinci oldu
13 Eylül 2019 - Sözcü
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Dün akşam televizyon ekranlarında en çok izlenen programlar reyting listesinin açıklanmasıyla belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Mucize Doktor dizisi ilk bölümüyle listenin en tepesinde yer aldı, tekrarı ise ikinci oldu.

Günün diğer dizilerinden Benim Tatlı Yalanım beşinci olurken, yeni dizilerden olan Şampiyon ise yedinci oldu. 
 

Yeni bir doktor dizisi geliyor! “Mucize Doktor”un çekimleri başladı! 

 

Anahtar Kelimeler:

muhtesem doktor

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