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Prof. Dr. Cihat Ünlü'ye ABD'den EndoMarch Yılın Uluslararası Kahramanı Ödülü
Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. M. Cihat Ünlü, ABD'de "EndoMarch Yılın Uluslararası Kahramanı Ödülü"ne layık görüldü.
Prof. Dr. Cihat Ünlü'ye ABD'den EndoMarch Yılın Uluslararası Kahramanı Ödülü
16 Nisan 2019 - AA
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Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre Prof. Dr. Ünlü, doğurganlık çağındaki her 10 kadından birini etkileyen endometriozis (çikolata kisti) ile ilgili çalışmalarından dolayı bu ödülü kazandı.

Ünlü, ödül töreninde yaptığı konuşmada, endometriozisin doğurganlık çağındaki kadınların yüzde 10'unu etkilediğini ve genellikle bir hastalık ve tek bir durum olmadığını anlattı.

Hastalıkla mücadelede ilk yaklaşımın çok önemli olduğuna işaret eden Ünlü, "Ancak ne yazık ki pek çok doktor bu enigmatic hastalıkla gereğince savaşacak bilgi ve deneyim sahibi değildir. Bu gerçekten yola çıkarak biz de 25 yıldır düzenlediğimiz uluslararası kongrelerde ve kurslarda binlerce cerrahın eğitimini 4 basamakta gerçekleştiriyoruz. Bunlar, aktif katılımlı kurslar, simülatörlerle eğitim, canlı cerrahiler ve kadavra üzerinde eğitim." diye konuştu.

Ünlü, endometriozis ile ilgili farkındalığın arttırılmasını hedefleyen sosyal sorumluluk projesiyle küçük şehirlerde 4 basamaklı bir eğitim süreci uyguladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"İlk olarak tüm kadınlarımızı çoğu kez köylerine otobüsler göndererek bir merkezde toplayıp gün boyu interaktif sunumlar yapıyoruz. Ertesi gün tüm sağlık profesyonellerine aynı eğitimleri veriyoruz. O şehirdeki endometriozisli (belirlenen) hastaların endoskopik ameliyatlarını yapıyoruz. Canlı cerrahi sunumları ile ileri teknikleri cerrahlara öğretiyoruz. Etkinliği gerçekleştirdiğimiz hastanenin ihtiyacı olan bir tıbbi cihazı hastaneye bağışlıyoruz."

Prof. Dr. Cihat Ünlü, 2007'de Türkiye ve Alman tıbbına katkılardan dolayı Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından "Sertifika Hakkı" ile onurlandırılırken, 2014'te Alman Kadın Hastalıkları Derneği Onursal Üyeliği aldı. Ünlü, 2017'de "Suriyeli mülteci kadın sağlığını iyileştirmek" projesiyle Türk hükümetince ödüllendirildi.

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