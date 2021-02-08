Prof. Dr. İbrahim Ziyal: 'Sağlık çalışanı olarak gelenler nasıl böyle küfür edebiliyor'

Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Ziyal, derbiyi izlemeye gelen sağlık çalışanları ile ilgili açıklama yaptı. Ziyal, “Bu seyirci topluluğu, resmi olarak izin verilen kişiler ise, nasıl böyle toplu küfürler etmiştir” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederken, karşılaşmayı tribünden takip edenlerin sayısı ve tamamının sağlık çalışanı olup olmadığı tartışması gündeme oturdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir “Tribünde 150 kişi vardı” açıklamasını yaparken, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, şöyle söyledi:

“Videolarla belirledik. En az 3 bin kişi vardı ve bununla ilgili gereken girişimleri yapacağız”

Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Ziyal, yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

“BU SEYİRCİ TOPLULUĞU NASIL BU ŞEKİLDE KÜFÜR EDEBİLİR”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun maça gelenlerle ilgili açıklama yapmak zorunda olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ziyal, şu değerlendirmeyi yaptı: