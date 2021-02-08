Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. İbrahim Ziyal: 'Sağlık çalışanı olarak gelenler nasıl böyle küfür edebiliyor'
Galatasaray Kulübü Genel Kurul üyesi ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Ziyal, derbiyi izlemeye gelen sağlık çalışanları ile ilgili açıklama yaptı
Prof. Dr. İbrahim Ziyal: 'Sağlık çalışanı olarak gelenler nasıl böyle küfür edebiliyor'
08 Şubat 2021 15:36 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Ziyal, derbiyi izlemeye gelen sağlık çalışanları ile ilgili açıklama yaptı. Ziyal, “Bu seyirci topluluğu, resmi olarak izin verilen kişiler ise, nasıl böyle toplu küfürler etmiştir” ifadelerini kullandı.
Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederken, karşılaşmayı tribünden takip edenlerin sayısı ve tamamının sağlık çalışanı olup olmadığı tartışması gündeme oturdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir “Tribünde 150 kişi vardı” açıklamasını yaparken, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, şöyle söyledi:

“Videolarla belirledik. En az 3 bin kişi vardı ve bununla ilgili gereken girişimleri yapacağız”

Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Ziyal, yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

“BU SEYİRCİ TOPLULUĞU NASIL BU ŞEKİLDE KÜFÜR EDEBİLİR”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun maça gelenlerle ilgili açıklama yapmak zorunda olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ziyal, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Eğer 150 kişiye gerçekten ‘sağlık çalışanı’ sıfatı ile izin verildi ise, niçin böyle bir derbi bu girişim için ‘deneme maç’ seçilmiştir? Tribünlerde 150 kişiden geri kalan binlerce kişi hangi sıfatla orada bulunmakta idi? Bu ‘sağlık çalışanı’ 150 kişinin içinde neden hiç Galatasaray Spor Kulübü Üyesi ya da taraftarı sağlık çalışanı yoktur ve niçin Galatasaray Spor Kulübü’nden de üye bazında da olsa isim talep edilerek davette bulunulmamıştır? Yoğun pandemi döneminde ve sokağa çıkma yasağı da var iken o kadar kişi stada nasıl ve hangi kriterlere göre gelebilmiş ve alınabilmiştir? O kalabalık içinden çıkabilecek hastalık ihtimalinin sorumluları kimler olacaktır? Bu seyirci topluluğu eğer resmi olarak izin verilmiş bir topluluk ise, nasıl misafir takım teknik direktörü ve futbolcularına toplu küfürlü tezahüratta bulunabilmiştir? Bu soruların cevabını gerek Türkiye Futbol Federasyonu, gerekse de ev sahibi kulüp vermek durumundadır” ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:

galatasaray kulubu prof dr ibrahim ziyal super lig fenerbahce nihat ozdemir

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.