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Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Rusya Devlet Başkanı Putin’e Moskova’daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi’ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Protsenko’da yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
31 Mart 2020 18:01 - AA
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Rus devlet kanalı Rossiya-24’e göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Moskova’daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi’ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedavisi süren Protsenko’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Protsenko, yaptığı açıklamada, testin pozitif çıktığını doğrulayarak, mesafeyi koruyarak çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Protsenko’nun hastane ziyaretinde Putin ile beraber gezdiğinin hatırlatılması üzerine, "Putin'e düzenli olarak Kovid-19 testi yapılıyor ve her şey normal." açıklamasında bulundu.

Geçen hafta Putin, Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Moskova’daki Kommunarka Hastanesi'ne ziyarette bulunmuş, Putin’e hastanenin Başhekimi Denis Protsenko da eşlik etmişti.

Putin, hastanedeki enfeksiyon bölümüne, virüse karşı özel sarı elbise ve yüzünün tamamını kapatan maske giyerek girmişti.

Anahtar Kelimeler:

vladimir putin bashekim koronavirus

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