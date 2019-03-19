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Sağlık Bakan Yardımcısı: “Riskli alanları cazip hale getirecek düzenleme hazırlıyoruz”
Türk Nöroloji Derneği (TND) Yönetim Kurulu üyeleri Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Muhammet Güven’i makamında ziyaret etti
Sağlık Bakan Yardımcısı: “Riskli alanları cazip hale getirecek düzenleme hazırlıyoruz”
19 Mart 2019 - MEDİMAGAZİN
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TND Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Genel Sekreter  Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu ile Uzm. Dr. M. Tuncay Epçeliden'in katıldığı toplantıda; nöroloji uzmanlarının eğitim yanı sıra çalışma hayatı ve  özlük haklarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri Sayın Prof. Dr. Muhammet Güven’e aktarıldı. 
TND tarafından yeniden düzenlenmesi  talebiyle gündeme getirilen konuların ilk sırasında "TND'nin eşit işe eşit ek ödeme talebi" yer aldı. 

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk tüm TND üyelerinin derneğimize ilettiği ek ödemeler konusundaki güncel  sorunlarını ve isteklerini sözlü ve yazılı olarak Sn. Güven'e  iletti.

Özellikle nörologların ek ödemeler konusunda yaşadığı sorunların dile  getirildiği toplantıda, söz konusu mağduriyetin düzeltilmesi bir kez  daha talep edildi. Muhammed Güven “ek ödemelerin güncel hedeflere göre tekrar düzenlenmekte olduğunu; zor, nöbeti olan riskli alanları cazip hale getirecek bir düzenlemeyi hazırladıkları ve bu konudaki düzenlemenin en fazla 2 ay içerisinde hayata geçirileceği" bilgisini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:

ek odeme saglik bakan yardimcisi muhammet guven turk noroloji dernegi

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13
1) dr.mikro (hekim)
19.03.2019 16:14:00
PASTA aynı emin olunki birinin artarsa o oranda diğerinin düşecek hatta düşüş daha fazla olacak.Ocak’ta sabit 500 TL artacak dendi artı mı arttı ama bu sefer performans 1.000-1.500 TL düştü adı artış oldu.Sabitten kesilen 500 TL emekliliğe yansıyordu oda gitti yani nereden bakarsan zarar.

Performans döner vs.hepsini kaldırın hekime kadro ve derecesine göre çalışırken ve emeklilikte hakim savcı maaşı verin hem hekim hem ülke ekonomisi hemde hastalar kazansın.
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