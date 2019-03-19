Sağlık Bakan Yardımcısı: “Riskli alanları cazip hale getirecek düzenleme hazırlıyoruz”

TND Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Genel Sekreter Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu ile Uzm. Dr. M. Tuncay Epçeliden'in katıldığı toplantıda; nöroloji uzmanlarının eğitim yanı sıra çalışma hayatı ve özlük haklarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri Sayın Prof. Dr. Muhammet Güven’e aktarıldı.

TND tarafından yeniden düzenlenmesi talebiyle gündeme getirilen konuların ilk sırasında "TND'nin eşit işe eşit ek ödeme talebi" yer aldı.

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk tüm TND üyelerinin derneğimize ilettiği ek ödemeler konusundaki güncel sorunlarını ve isteklerini sözlü ve yazılı olarak Sn. Güven'e iletti.

Özellikle nörologların ek ödemeler konusunda yaşadığı sorunların dile getirildiği toplantıda, söz konusu mağduriyetin düzeltilmesi bir kez daha talep edildi. Muhammed Güven “ek ödemelerin güncel hedeflere göre tekrar düzenlenmekte olduğunu; zor, nöbeti olan riskli alanları cazip hale getirecek bir düzenlemeyi hazırladıkları ve bu konudaki düzenlemenin en fazla 2 ay içerisinde hayata geçirileceği" bilgisini paylaştı.