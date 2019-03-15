Tıp Bayramında herkesi duygulandıran konuşma! Düğüne giderken kendini hastanede buldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Martta düzenlenen ödül töreninde 81 ilden gelen hekimlere ödüller verildi. Ödüllerden biri de İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım doktoru Uzm Dr. Emel Uyar'a verildi. Dr.Emel Uyar'ın anlattıkları salondakilere duygu dolu anlar yaşattı