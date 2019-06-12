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'Tıp eğitiminde hayvan kullanımı yerine hayvansız alternatif bilimsel metodlara geçilmeli'
TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunun gündemi, denek olarak kullanılan hayvanlar oldu
'Tıp eğitiminde hayvan kullanımı yerine hayvansız alternatif bilimsel metodlara geçilmeli'
12 Haziran 2019 - Türkiye Gazetesi Damla Peker
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Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye'de yılda 266 bin hayvanın deneylerde kullanıldığını belirterek bunun hayat hakkı ihlali olduğunu söyledi.

Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunda sunum yapan birçok STK, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler konusunda alternatif metodlar örnek gösterildi ve yeni kanun istedi.

Deneye Hayır Platformu Üyesi Yağmur Özgür Güven, Türkiye'de 135 deney merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Yeni kanunla bu deneylerin önüne geçebiliriz. Tıp eğitiminde hayvan kullanımı yerine hayvansız alternatif bilimsel metodlara geçilmeli" dedi. Hayvanlara Adalet Derneği Üyesi Avukat Burcu Yağcı Bilgiç ise "Kanunla 'Hayvanlar üzerinde deney yapılamaz' gibi bir ibare kullanılsın" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

tip egitimi hayvan haklari yagmur ozgur guven

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