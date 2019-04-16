Yemen'de kolera tedavisi yapan doktor kolera nedeni ile hayatını kaybetti

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki insani duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, Hudeyde'nin güneyinde Hajjah'da çatışmaların arttığını ve Kushar'daki çatışmalar nedeniyle de şubat ve mart aylarında 50 bine yakın kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Yerinden edilen 300 bin kişinin ise ciddi su sıkıntısının yaşandığı Abs bölgesine gittiğine ve ana su kaynaklarının yakınında çatışmalar yaşandığına işaret eden Lowcock, "Bu su kaynaklarının çatışmalarda zarar görmesi durumunda büyük bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz." uyarısını yaptı.

Lowcock, "Çatışmalar, Hudeyde sınırının güneyine taşınırsa 400 bin kişi yerinden olabilir." dedi.

Yemen'deki kolera salgınının tekrar alarm vermeye başladığına işaret eden Lowcock, "Sana'da kolera tedavisi yapan çocuk doktoru Mohammed Abdul Mughni, kolera nedeniyle hayatını kaybetti." diye konuştu.

Bu yılın başından beri yaklaşık 200 bin kolera vakasının bildirildiğini ve salgından etkilenlerin dörtte birinin beş yaş altı çocuklar olduğunu aktaran Lowcock, "Mevcut durum kontrol altına alınamazsa salgın ve ölümler çok hızlı yayılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de kızamık hastalığında da iki kat artış yaşandığını belirten Lowcock, 2 milyon çocuğun ise okula gidemediğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ise Yemen'deki savaşta şimdiye kadar 7 bin 500'ten fazla çocuğun öldüğü ya da sakatlandığını, 3 binden fazla çocuğun ise çatışmalarda çocuk savaşçı olarak kullanıldığını ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise tarafların liman kenti Hudeyde'den askerlerini çekme yönünde varılan anlaşmanın ilk aşamasının uygulanması konusunda uzlaşmaya vardığı söyledi ancak tarafların Hudeyde'den ne zaman çekileceğine ilişkin bir tarih açıklamadı.

Yemen'deki durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.