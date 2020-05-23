Yeni Koronavirüs'ün genetik yapısı hakkındaki herşey: Diğer virüslerden farkı, hastalığın şiddetine etkisi ve mutasyonlar ne anlama geliyor?

Türkiye Klinikleri TV'de yayımlanan Medigüncel programında Tıbbi Biyoloji ve Genetik uzmanı Doç.Dr.Korkut Ulucan Yeni Koronavirüs genetiği, genetik faktörlerin hastalık sürecini nasıl etkilediği, mutasyonların ne anlama geldiği ve ilaç-aşı çalışmalarının genetikle ilişkisini anlattı

Program içeriğinde şu sorulara cevap arandı:

Yeni koronavirüsün genetiği ile DNA ve RNA virüsleri arasındaki genetik farklar?

Covid-19 hastalığı için genetik bir yatkınlık var mı?

Yeni Koronavirüsün genetiği ile ilgili herseyi biliyor muyuz?

Hala COVID-19’un kaynağı şudur diyemiyoruz. Bu durum COVID-19’Un bir biyo-mühendislik ürünü olduğunu kanıtlar mı?

Virüs mutasyon geçiriyor mu? Şu ana kadar geçirdiği mutasyonlar varsa bu mutasyonlar bize ne ifade ediyor?

Virüsün genetik yapısı, onun yaptığı hastalığın şiddetini nasıl etkiler?

Virüsün genetik yapısı, onun bulaştırıcılığını belirler mi?

Aşı geliştirilmesi ile virüs mutasyonlarındaki ilişki nasıl?

Moleküler tanı testleri nasılçalışır, doğruluk oranları nedir?

Temel bilimcilerle klinisyenlerin ortak çalışması yeterli mi?