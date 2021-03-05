Annesi, COVID-19'a yakalanan 12 yaşındaki oğlunun MIS-C semptomlarını anlattı

İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan MIS-C vakaları, tüm dünyada çocukları etkisi altına almaya devam ediyor. ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan anne Stamey, MIS-C sendromuna yakalanan 12 yaşındaki oğlu Rohen’in başından geçenleri Today'e anlattı.

Anne Stamey, oğlu Rohen’in Aralık 2020’de COVID-19 testinin pozitif çıktığını ancak herhangi bir semptom görülmeden hastalığın atlatıldığını söyledi. Stamey, COVID-19 tanısından bir ay sonra Rohen’in MIS-C’ye yakalandığını ifade etti ve bu süre zarfında Rohen’in hastalandığına yönelik hiçbir belirti görmediklerini bildirdi.

Anne Stamey, şöyle konuştu:

"Neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sadece çok hastaydı. Çok sağlıklı bir çocuğunuz var ve MIS-C nedensiz yere onlara bulaşabilir. COVID'in bir önceliği yoktur.”

COVID-19 nedeni ile annesini kaybettiğini belirten Nickey Stamey, annesinin vefatından 10 gün sonra oğlu Rohen’in hastalandığını söyledi ve şöyle ekledi:

“Oğlumun semptomları kısa sürdü. Bir gün sonra iyi görünüyordu. Gözleri cam gibi görünüyordu ve bir gün boyunca hafif bir ateşi vardı ve hepsi bu."

Nickey, Rohen’in bir ay sonrasında bir cumartesi günü aniden rahatsızlandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ateşi o kadar yüksekti ki aslında termometrem kırılmış sandım. Ertesi gün ateşi devam etti ve daha uyuşuk hâle geldi.”

Bu gelişmelerin ardından doktora başvuran Stamey ailesi, “Ateşi gerçekten yüksekti. Nabzı çok yüksekti. Kan basıncı düştü. Kusma ve ishal durumu daha kötüydü." ifadelerini kullandı.

Rohen, MIS-C tedavisine alındı

Doktorların MIS-C’den şüphelenmesi üzerine hemen tedaviye alınan Rohen, 10 gün yoğun bakımda yattı. Nickey Stamey, duygularını şöyle özetledi:

“En büyük korkum ölmesiydi. Doktorlar, her zaman bu yeni bir durum, pek bir şey bilmiyoruz diyordu ve bu gerçekten sinir bozucuydu.”

Nickey, yoğun bakımda geçen zorlu bir haftanın ardından doktorlardan olumlu geri bildirim aldıktan sonra rahat bir nefes aldığını kaydetti.

MIS-C nedir?

Geçtiğimiz bahar aylarında, COVID-19 enfeksiyonu geçirdikten sonra şiddetli bir inflamatuar tepki gösteren çocuk sayısının artmaya başlamasıyla gündeme gelen hastalık konusunda bilgiler hala yeterli değil.

Boston Çocuk Hastanesi romatoloji programının direktörü Dr. Mary Beth Son “Bunun neye benzediğini ve biraz da hastalık spektrumunu daha iyi idare edebiliyoruz. Tedavisi hakkında biraz daha fazla şey biliyoruz ki bu da gerçekten faydalıdır. Baharda gerçekten bir kara kutuydu. Bazı çocukların neden aldığını ve diğerlerinin neden almadığına ilişkin risk faktörlerini henüz bildiğimizi sanmıyorum.”diye konuştu.

Yapılan son araştırmalar, 6-12 yaş arasındaki çocukların MIS-C geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Ancak hastalığın nedenleri hala belirsizliğini koruyor.

American Academy of Pediatrics tarafından yayınlanan en son istatistiklere göre, çocuklar rapor edilen toplam hastaneye yatışların yüzde 1,3-3'ünü oluşturuyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 2 bin 60 çocuk MIS-C geliştirdi ve uzmanlar hala kaçının uzun mesafeli semptomlar geliştirdiğini belirlemeye devam ediyor.