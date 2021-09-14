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Kovid-19 aşılarını tamamlayamayan hemşire: İlk nöbetimde hastalığa yakalandım
Gaziantep'te, aşı sürecini tamamlamayıp Kovid-19'a yakalanan hemşire Zeynep Özdemir, hastanede tedavi görürken aşı çağrısı yaptı.
Kovid-19 aşılarını tamamlayamayan hemşire: İlk nöbetimde hastalığa yakalandım
14 Eylül 2021 13:33 - AA Fevzi Kemal Karagöz
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Kentte, ağırlıklı olarak Kovid-19 tedavisine ayrılan Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda Göğüs Hastalıkları Servisinde tedavi gören Kovid-19 hastaları şifa bekliyor.

Servisteki hastaların büyük bölümünü ise aşı olmayan veya aşısını tamamlamayanlar oluşturuyor. Bu hastalardan biri de hemşire Zeynep Özdemir (23). İki doz Sinovac aşısını yapan ancak tanımlanmasına rağmen 3. dozu yaptırmayıp aşı sürecini yarıda bırakan Özdemir, hastalığa yakalandıktan sonra pişmanlık yaşadı.

Özdemir, AA muhabirine, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda hemşire olduğunu söyledi.

Yaklaşık 7 ay boyunca hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yaptığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Servisteki ilk nöbetimde Kovid-19'a yakalandım. İki Sinovac aşısını yaptırdım ama üçüncü aşımı yaptıramadım. Yoğun çalışma temposundan dolayı vakit bulup aşımı yaptıramadım. Belki de yoğunluk nedeniyle zaman ayıramadığımı düşünüyordum. Bu arada Delta varyantlıyım. Hastanede şu an tedavi görüyorum. Gerçekten aşı çok önemli. Ben üçüncü aşımı olmuş olsaydım belki de Kovid-19'a yakalanmazdım."

Hastalığın etkilerinden de bahseden Özdemir, "Sabah kalktığımda boğazım çok ağrıyordu. Şiddetli eklem ağrılarım vardı. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Halsizlik ve mide bulantısı oluştu. Bunun için de herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Şu an biraz daha iyiyim. Bugün hastanede üçüncü günüm." ifadelerini kullandı.

 

 

"Bir süre daha ailemden uzakta olacağım"

İnsanların aşı olmaktan korkmaması gerektiğini ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız aşı olduktan sonra ileride yan etkilerinin olacağından tedirgin. Bence sevdiklerimin olmadığı bir dünyada benim de yaşamamın bir anlamı yok. Aşı olduktan sonra evde bir iki gün dinlenmemiz gerekiyor. Mutlaka aşı olmamız gerekiyor. Yoksa bu iş uzayıp gidecektir. Şu an ailemden uzaktayım. Bir süre daha ailemden uzakta olacağım."

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