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Bakanlık o ilacın bir serisine daha Firma isteğiyle geri çekme uyguladı
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tartışmalı Dormofol ilacının bir serisini Firma isteği üzerine geri çekme uyguladığını duyurdu.
Bakanlık o ilacın bir serisine daha Firma isteğiyle geri çekme uyguladı
15 Ocak 2020 -
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 9 Ocakta Valiliklere bir yazı göndererek 'dormofol' adlı ilaca satış blokajı uygulandığını ve kullanımının durdurulduğunu duyurmuştu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "propofol" etken maddeli anestezi ilaçlarının bazı serilerinin piyasadan çekilmesine ilişkin, "İlaç Takip Sistemi, üretimden hastaya kadar bu süreci takip eden bir sistem. Buradan blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil. Vatandaşımızın bu anlamda tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil." diye konuştmuştu.

Dİğer taraftan Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dün bir duyuru yayımlayarak Firmanın isteği ve gelen yan etki bildirimleri nedeniyle Dormofol'ün bir serisine daha geri çekme uygulandığını bildirdi. Bakanlıktan yayımlanan duyuruda şunlar ifade edildi:

Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Dormofol %2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon adlı ürünün 907027 partisi ile ilgili olarak Kurumumuza iletilen bildirimler nedeniyle gerekli inceleme ve analiz süreci başlatılmış olup analizler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.﻿

 

 

Anahtar Kelimeler:

dormofol

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