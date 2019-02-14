SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Görevi başında öldürülen doktorun katil zanlısına ömür boyu hapis istemi
Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan S.T hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle istemiyle dava açıldı.
Görevi başında öldürülen doktorun katil zanlısına ömür boyu hapis istemi
14 Şubat 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 yaşındaki lise öğrencisi sanık S.T'nin, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olarak, psikiyatri desteği aldığı belirtildi.

Sanık S.T'nin muayene bilgileri olarak takıntı, ellerinde titreme, içe kapanıklık, öfke, sese tahammülsüzlük, asosyal stres, gerginlik, evden çıkamama, vesvese, saçma sapan düşünceler, okula gitmek istememe, uykusuzluk ve hırçınlık şikayetlerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisinin yapıldığı kaydedildi.

Dr. Fikret Hacıosman'a saldırı anı kameralarda: Saldırgan koşarak kaçıyor! 

İddianamede, olay tarihi 2 Ekim 2018'de sanığın önce okuluna gittiği, 3'üncü derste okuldan çıkarak ağabeyini aradığı, "Bir doktor var ona gitmek istiyorum." dediği anlatılarak, "Sanığın ağabeyi ve babasının kendisini ikna edip okula döndürmeye çalışsalar da, sanık okula dönmemiştir. Sanığın doktorun tedavisinin kendisine iyi gelmediği, iyileştirmediği, ayrıca psikolojisinin daha da bozulduğu, rahatsızlığının nüksettiği ve ilaçların faydasını görmediği gibi kendisinde kanaat oluşturarak, buna ikna olup maktul doktoru öldürmeye karar verdiği anlaşılmıştır." denildi.

Doktorun katilinin ifadesi kan dondurdu: 'İçimde birine bir şey yapmak vardı' 

 ''Vazgeçmemek için cep telefonunu uçak moduna almış''

Sanığın olay günü okuldan çıkarak ikametine gittiği, emekli polis memuru olan babasına ait ruhsatlı silahı yatağın altındaki çantadan alarak mermiyi ağzına verip atışa hazır hale getirdiği ifade edilen iddianamede, tabancayı beline takan sanığın, bu eyleminden yakınlarının ya da bir başkasının arayarak vazgeçirmesi endişesiyle cep telefonunu uçak moduna alarak iletişimi de engellediği anlatıldı.

Taksiyle hastaneye giden sanığın, x-ray cihazı ve güvenlik görevlisinin olmadığını bildiği arka kapıdan binaya girdiği belirtilen iddianamede, S.T'nin doğrudan doktor Fikret Hacıosman'ın odasına gittiği ancak asistanının öğle yemeğinde olduğunu söylemesi üzerine doktoru kapının önünde beklediği vurgulandı.

Hastane açıkladı: Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti 

Bir süre sonra odasına gelen Fikret Hacıosman'ın sanığı çağırdığı dile getirilen iddianamede, şöyle devam edildi:

"Doktorun asistanıyla birlikte odaya giren sanığın maktule 'Ben biraz oda içerisinde dolaşayım' dediği, maktulün de buna ses çıkarmadığı, maktulün koltuğuna oturup cep telefonuyla ilgilendiği, bu sırada sanığın belinden çıkardığı silahla bir el ateş ederek maktulü kafasından vurduğu, akabinde olay yerinden silahla birlikte Esenler'deki teyzesinin evine kaçtığı, burada silahla birlikte yakalandığı ve suçunu ikrar ettiği anlaşılmıştır." 

Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman gözyaşları ile uğurlandı 

İddianamede, tutuklu sanık S.T'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanık hakkındaki yargılama, iddianamenin kabulüne karar veren Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Anahtar Kelimeler:

fikret haciosman saglikta siddet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet ERdöl Multipl Sklerozmigren baş ağrısı Fikret Hacıosman sağlıkta şiddet aile hekimligi odeme ve sozlesme yonetmeligi istahed cari ödemeaşk Dokuz Eylül Üniversitesi Özalp KarabayÇocukluk Çağı Kanseri KAÇUV İnci YıldızSağlık Bakanı Fahrettin Kocaeczacı ilaç stoğu Türk Eczacıları Birliğidepresyon esrar uyuşturucu intihar bağımlılık uyuşturucu alkol tütün Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanıdoktora şiddet sağlıkta şiddet Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği FakültesiUmut Aslan diş laboratuvarı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.