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Hastane tuvaletinde doğum yapan kadın bebeğini bırakıp kaçtı
İzmir'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde doğum yapan bir kadın, çocuğunu bırakıp kaçtı. Göbek bağı halen üzerinde olan bebeği vatandaşlar tuvalette ölü buldu. Kimliği belirlenen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı
Hastane tuvaletinde doğum yapan kadın bebeğini bırakıp kaçtı
15 Ocak 2020 - DHA
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İZMİR- Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, bugün saat 12.30 sıralarında, bir bebek ölüsü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Bebeğin cinsiyeti henüz açıklanmazken, göbek bağının üzerinde olduğu belirtildi. Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa tuvalette doğum yapıldıktan sonra mı yaşamını yitirdiği henüz belirlenemedi.

Bebeğin cesedine otopsi yapılacağı öğrenildi. Kadının kimliğinin belirlendiği, yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

torbali devlet hastanesi bebek kadin tuvalet

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