Prof. Dr. Serdar Turhal: Kanser tedavisinde asıl umut aşıdan çok gen tedavilerinde

Kanser genom projesinin tamamlanmasıyla birlikte tümörlerin çoğalmasına yol açan faktörler son yıllarda daha bilinçli şekilde fark edilmeye başlandı. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre bu durumda kanser tedavisinde meydana gelen yeni gelişmeler eskinin uygulama ve tedavilerini geçmişte bırakmaya başladı bile. Peki konuyla ilgili olarak uzmanlar ne düşünüyor? Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Hedefe yönelik” adı verilen ilaçların keşfi ve bu ilaçlarla yapılan tedavilerin çoğalmasıyla kemoterapilere duyulan ihtiyacın azalmaya başladığına dikkat çekerek, “Yeni geliştirilen akıllı ilaçlar sadece tümöre etki ediyor. Oysa kemoterapi ilaçları tüm hücreleri etkilediği için yan etkileri daha fazla oluyor” diyor.

KEMOTERAPİYE DUYULAN İHTİYAÇ AZALACAK

Son 5 yılda yeni kemoterapi ilaçlarının keşfi hızla azalırken, hedefe yönelik ilaçların keşfinin oransal olarak arttığı gerçeğinden yola çıkan Prof. Dr. Serdar Turhal, “ Geçmişte yüksek doz kemoterapi, özellikle meme kanseri ve yumurtalık kanserlerinde sık kullandığımız tedavilerdendi. Oysa yeni keşfedilen hedefe yönelik tedavilerin katkısıyla artık yüksek doz kemoterapiyi daha çok ‘hematolojik kanserler’ olarak adlandırılan lösemi ve lenfomalarda kullanıyoruz. Tüm bu gelişmeler nedeniyle günümüzde kemoterapi kullanımı çok azaldı. Gelecekte bu konudaki bilgilerimizin ve tümörü hangi yollarla bloke edeceğimize dair yetkinliğimizin artmasıyla kemoterapiye olan ihtiyacımız daha azalıp hedefe yönelik tedavilere olan ihtiyacımız artacak gibi görünüyor” diyor.

RADYOTERAPİ ALANINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER OLDU

Önemli gelişmelerin olduğu alanlardan birinin de radyoterapi olduğu belirtiliyor. Geçmişte radyoterapi tedavilerinde, “Kobalt” adı verilen bir cihazın kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Artık neredeyse hiçbir yerde bu cihazı kullanmıyoruz” diyor ve devam ediyor; “Artık hedefe yönelik yeni radyocerrahi cihazlarının kullanıma girmesi sayesinde yapılan ameliyatların sayısı azalmış durumda.”

KANSER TEDAVİSİNİN GELECEĞİ AŞIDA DEĞİL GEN TEDAVİLERİNDE

Gen tedavileri üzerine uzun yıllardır çok sayıda araştırma gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, “Aşı tedavilerinin önündeki en büyük engel her kanser hücresinin birbirinden farklı olması. Bu tedavide en büyük yol birbirine benzeyen kanserler olan prostat kanseri ve melanomda kat edildi. Bu gerçek ışığında kanserin geleceği aşı tedavilerinden çok gen tedavileri olacak gibi görünüyor” diyor.

CERRAHİ MÜDAHALEYE DUYULAN İHTİYAÇ AZALIYOR

Gelişen tanı ve tarama yöntemleri sayesinde günümüzde kanseri erken yakalamanın mümkün hale geldiğini belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, cerrahinin kanser tedavisindeki rolünün tamamen sıfırlanamayacak olsa da cerrahiye olan ihtiyacın geçmişe oranla giderek azaldığına dikkat çekerek, “Artık mümkün olduğu kadar az girişimle organlar korunmaya, tümörü hedefleyen tedavilerle hastanın yaşam kalitesi korunmaya çalışılıyor” diyor.